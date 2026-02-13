Ведуча Андріана Кучер розповіла 24 Каналу, що генсек НАТО говорив на полях безпекової конференції у Мюнхені про те, що Європа має посилювати свої військові спроможності, щоб бути готовою до будь-яких можливих викликів. Рютте підкреслив, що певні кроки для цього вже є.

Дивіться також Мюнхенська конференція – що готує Україна? Речник МЗС Георгій Тихий про вступ до ЄС, переговори з РФ і Арктичну стратегію

Що Рютте думає про військові спроможності Росії?

За словами Андріани Кучер, генсек НАТО наголосив, що "Росія хоче здаватися могутнім ведмедем у війні проти України, але насправді вона є садовим равликом".

Це пряма цитата Рютте. Він також згадав нібито разючі територіальні здобутки Росії, як це намагається подати російська пропаганда, але насправді – це брехня. Натомість ми маємо разючі втрати росіян на фронті,

– розповіла ведуча 24 Каналу.

За словами Марка Рютте, у грудні 2025 року окупанти втратили значну кількість солдатів – 35 тисяч. Важливо, щоб світ не потрапляв у пастку російської пропаганди, яка прагне показувати нібито велич військових спроможностей країни-агресорки.

Окрім цього, генсек НАТО вважає, що Україна і далі отримуватиме серйозну допомогу від партнерів. Також він задоволений зміцненням обороноздатності Європи.

Зверніть увагу! 12 лютого 2026 року в штаб-квартирі НАТО відбулося засідання у форматі "Рамштайн", за підсумками якого союзники пообіцяли надати Україні озброєння у 2026 році на 38 мільярдів доларів із фокусом на ППО, ракети та далекобійні боєприпаси. Велика Британія, Нідерланди, Норвегія та Швеція оголосили про нові пакети допомоги. Основний сигнал зустрічі – Європа має взяти на себе більше відповідальності за безпеку континенту, зберігаючи при цьому підтримку України.

"Європа справді активізується, бере на себе більше лідерства у межах НАТО та більше дбає про власну оборону. Це разюча зміна", – підкреслив Рютте у Мюнхені.

Якими можуть бути результати Мюнхенської конференції?