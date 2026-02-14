Тему виборів в Україні порушили під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції у суботу, 14 лютого, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про вибори в Україні?

За словами Володимира Зеленського, Україна готова провести вибори. Однак спершу Дональд Трамп мусить натиснути на Путіна, аби той припинив вогонь. Тоді наш парламент внесе відповідні зміни у законодавство, і українці зможуть проголосувати.

Якщо американцям потрібні вибори в Україні, і якщо росіянами потрібні вибори в Україні – ми відкриті до цього. Але ми також можемо оголосити припинення вогню росіянам, якщо вони проведуть вибори в Росії,

– додав Зеленський.

Його останні слова зустріли гучними оплесками.

Зеленський говорить про вибори у Росії: дивіться відео

Варто зауважити, що у Кремлі раніше відмовилися забезпечити припинення вогню на час проведення виборів в Україні. Мовляв, Київ може скористатися тимчасовим перемир'ям, аби набратися сил для подальшої боротьби.

Що відомо про ймовірність виборів в Україні?