Про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко.
Що пропонує ЦВК?
Згідно з оприлюдненою комісією інформацією, строки виборчого процесу змінювати не планують. Зокрема, для президентських виборів він становитиме 90 днів, а для парламентських дещо менше – 60 днів.
На підготовчому етапі оцінюватимуть можливість голосування на окремих територіях, стан виборчої інфраструктури з урахуванням наслідків війни та готовність дільниць за кордоном, за аналізом МЗС України.
Водночас у ЦВК запропонували низку важливих змін і доповнень до виборчих процедур, серед них:
- подальша лібералізація зміни адреси проживання та місця голосування;
- закріплення на законодавчому рівні норми, що голосування на території Росії та Білорусі заборонене;
- замість голосування на території Росії та Білорусі виборці звідти можуть проголосувати в інших безпечних державах;
- необхідність забезпечити ефективні інструменти протидії іноземному втручанню у вибори;
- напрацювання протоколів безпеки під час проведення виборів.
Своєю чергою голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк повідомила, що наразі на розгляді Комітету знаходиться 23 законопроєкти, які стосуються різних аспектів виборів,
– ідеться у повідомленні.
Вона виокремила 8 ключових законодавчих змін, які стосуються виборчої системи, прохідного бар'єра для партій, вимог до кандидатів і членів виборчих комісій, а також організації місцевих виборів.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, наприкінці грудня Центральна виборча комісія відновила роботу Державного реєстру виборців в Україні. Це сталося вперше від початку повномасштабного російського вторгнення.
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори якомога швидше після підписання угоди про мир. Це можливо за умови дотримання безпекових і демократичних стандартів.