Про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко.

Що пропонує ЦВК?

Згідно з оприлюдненою комісією інформацією, строки виборчого процесу змінювати не планують. Зокрема, для президентських виборів він становитиме 90 днів, а для парламентських дещо менше – 60 днів.

На підготовчому етапі оцінюватимуть можливість голосування на окремих територіях, стан виборчої інфраструктури з урахуванням наслідків війни та готовність дільниць за кордоном, за аналізом МЗС України.

Водночас у ЦВК запропонували низку важливих змін і доповнень до виборчих процедур, серед них:

подальша лібералізація зміни адреси проживання та місця голосування;

закріплення на законодавчому рівні норми, що голосування на території Росії та Білорусі заборонене;

замість голосування на території Росії та Білорусі виборці звідти можуть проголосувати в інших безпечних державах;

необхідність забезпечити ефективні інструменти протидії іноземному втручанню у вибори;

напрацювання протоколів безпеки під час проведення виборів.

Своєю чергою голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк повідомила, що наразі на розгляді Комітету знаходиться 23 законопроєкти, які стосуються різних аспектів виборів,

– ідеться у повідомленні.

Вона виокремила 8 ключових законодавчих змін, які стосуються виборчої системи, прохідного бар'єра для партій, вимог до кандидатів і членів виборчих комісій, а також організації місцевих виборів.

Що цьому передувало?