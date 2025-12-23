Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Що означає рішення ЦВК?

Давид Арахамія заявив, що інформуватиме суспільство про підготовку до можливого проведення виборів в умовах воєнного стану.

Сьогодні (23 грудня, – 24 Канал), вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу "Державного реєстру виборців",

– написав він.

За словами нардепа, цей крок фактично відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і, як наслідок, його актуалізації.

Арахамія наголосив, що оновлення реєстру виборців – це одна з базових умов проведення будь-яких виборів.

Війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо,

– підсумував політик.

Яка позиція влади щодо виборів?