Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.
Що означає рішення ЦВК?
Давид Арахамія заявив, що інформуватиме суспільство про підготовку до можливого проведення виборів в умовах воєнного стану.
Сьогодні (23 грудня, – 24 Канал), вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу "Державного реєстру виборців",
– написав він.
За словами нардепа, цей крок фактично відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і, як наслідок, його актуалізації.
Арахамія наголосив, що оновлення реєстру виборців – це одна з базових умов проведення будь-яких виборів.
Війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо,
– підсумував політик.
Яка позиція влади щодо виборів?
Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення президентських виборів в Україні. Він закликав США та європейських партнерів долучитися до гарантування безпеки.
За словами президента, вибори не можуть відбуватися на тимчасово окупованих територіях, водночас важливо забезпечити безпеку та участь військових у голосуванні.
Наразі у Верховній Раді планують обрати членів групи, які швидко опрацюють питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану. Коли буде сформовано відповідну групу – повідомлять пізніше.