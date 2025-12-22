Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Чи правда, що в Україні буде закон про вибори під час війни?

Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук 22 грудня заявив, що підписав розпорядження і створив робочу групу з підготовки цього законопроєкту.

Групу очолив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. До її складу увійдуть представники всіх без винятку фракцій і груп.

Окрім цього, залучать представників громадянського суспільства, зокрема "Опору", які фахово розбираються в питаннях організації виборів. І, звісно, Центральну виборчу комісію.

Вперше, на превеликий жаль, ми формуємо законодавство про вибори, яке йде після питань, пов'язаних з цією страшною війною, і тому для нас дуже важливо, що такого досвіду практично у світі дуже мало або його немає взагалі. Є такі речі, які в підручниках не написані, і тому робоча група буде напрацьовувати всі нюанси застосування виборчого кодексу і так далі, пов'язаних із цією війною. Там дуже багато питань,

– сказав Стефанчук.

А як голосуватимуть військові?

Стефанчук пояснив: це питання – одне з найбільш визначальних, але не єдине.

"Тут не тільки забезпечення можливості військових брати участі у виборах як пасивне виборче право, але й активне виборче право військових, право обиратися. Це теж ми повинні зрозуміти. Крім цього, нам потрібно вирішити питання (і тут ми теж будемо радитися з колегами-дипломатами) голосування мільйонів українців, які сьогодні знаходяться за межами України", – підкреслив голова ВР.

Із українцями за кордоном є такий момент: багато країн забороняють голосування поза межами дипломатичних чи консульських установ. Тобто треба зрозуміти, як цей закон буде співвідноситися із національним законодавством різних країн.

Ще одним викликом є те, як проводити вибори чи як ставитися до виборів на тимчасово окупованих територіях.

"Ми не хочемо, щоб це було використано агресором у разі непроведення чи проведення з якимись обмеженнями, як те, що Україна добровільно нібито відмовилася від цих територій" – акцентував Стефанчук.

Як і завжди під час виборів, мають приїхати міжнародні спостерігачі, щоб підтвердити: вибори в Україні пройшли демократично.

"Нам потрібно це вирішити, тому що ми не є Путін, ми не є Росією, нам не треба вибори про людське око, нам треба вибори, які будуть визнані демократичним і цивілізованим світом", – сказав очільник парламенту.

Він висловив упевненість у тому, що фахова робоча група "напрацює той документ, який дасть можливість провести в Україні не просто вибори, а безпечні, демократичні вибори, до яких буде довіра в усьому світові".

Коли вони будуть, як, за яких умов – я не хотів би починати зараз цю дискусію, тому що дамо можливість робочій групі разом із фахівцями висловитися, тому що по кожному питанню є ціла низка за і проти, які треба пропрацювати, взяти кращий світовий досвід і запропонувати Україні новий закон, який буде одноразового використання, саме для цих виборів. А далі, я сподіваюсь, ми перейдемо на платформу, яка передбачена в Конституції, у виборчому кодексі, і будемо рухатися цим шляхом,

– завершив Руслан Стефанчук.

А що кажуть у Росії?

Путін цинічно заявив, нібито "подумає" над тим, чи варто припиняти вогонь на час виборів. А ще сказав, що вимагатиме, аби українці в Росії голосували.