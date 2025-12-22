Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника голови ЦВК Сергія Дубовика в ефірі телемарафону.

Що потрібно для проведення виборів?

Сергій Дубовик пояснив, що у воєнних умовах вибори не можуть бути проведені.

Президент наголосив в першу чергу на безпековому факторі. Вибори можуть відбутися тільки тоді, коли будуть відповідні мирні умови і відповідні законодавчі умови,

– зазначив він.

За словами заступника голови ЦВК, необхідно переглянути законодавство, яке було ухвалене для мирного часу. Лише після появи відповідних передумов і врегулювання юридичних питань, пов'язаних із воєнним станом, можна буде говорити про проведення виборів.

Дубовик також пояснив, що для цього необхідне напрацювання в парламенті дорожньої карти й законопроєкт. Наразі ЦВК разом з експертним середовищем та представниками міжнародних партнерів вже працює над необхідними змінами до законодавства.

У цих умовах м'яч на полі Верховної Ради. Ми сподіваємося, що розпочне робота робочої групи, яка була анонсована на погоджувальній раді. І зможемо активно долучитись до цих процесів, організувати підготовку законодавчих актів,

– підсумував Сергій Дубовик.

З чого розпочалися розмови про вибори?