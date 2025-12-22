Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на голову фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давида Арахамію.

Що відомо про створення комісії для підготовки до можливих виборів?

Посадовці попередньо домовилися, що в Україні має з'явитися робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента. Члени повинні обговорити, зокрема, як провести голосування під час воєнного стану.

За словами Арахамії, обговорення проходитимуть спільно із представниками профільного Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Окремо до комісії можуть приєднатися представники усіх фракцій та груп парламенту, центральної виборчої комісії та громадських організацій, які займаються питаннями виборів.

Дату і час засідання незабаром повідомимо. Також будуть запрошені представники ЗМІ,

– заявив очільник фракції "Слуга народу".

Чи є вірогідність проведення виборів в Україні найближчим часом?