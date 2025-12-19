Сам Корнієнко підтвердив наявність такої ідеї, зазначивши, що рішення про створення групи ще не ухвалене, однак відповідна ініціатива вже обговорюється. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про парламентську групу з питань референдуму і виборів?

Очікується, що склад групи буде розширеним. До неї планують залучити представників Центральної виборчої комісії, усіх парламентських фракцій і груп, профільного комітету Верховної Ради, міністерств, а також громадських організацій.

Корнієнко також повідомив, що його заступницями в робочій групі мають стати віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк і голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Ми будемо ділитися з медіа всіма результатами цих обговорень. Звичайно, вони будуть стосуватися широких питань, як і питання, які президент поставив перед народними депутатами про можливість і умови проведення виборів під час воєнного стану, про що питають нас американські партнери,

– повідомив Корнієнко.

Корнієнко очолив "Слугу народу"