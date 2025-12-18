Про це Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Чи може голосування відбутися в онлайн-форматі?

Володимир Зеленський пояснив, що депутати поки не мають готових напрацювань щодо закону про вибори, однак усі необхідні сигнали він їм уже передав.

За словами глави держави, Сполучені Штати зверталися із запитом щодо можливості проведення президентських виборів, і він заявив про готовність до такого сценарію. Водночас питання виборів до Верховної Ради та місцевих виборів наразі не розглядалося.

Журналісти також запитали Зеленського про можливість голосування через Дію або інші електронні сервіси для українців за кордоном.

Я завжди підтримував і порушував це питання, ще від початку COVID-19, щодо законодавчих змін, щоб люди могли голосувати онлайн. Поки що консенсусу з парламентарями ми не знайшли,

– зазначив президент.

Цікаво! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у розмові з 24 Каналом припустив, що спочатку буде оголошене перемир'я, аби провести вибори, а вже згодом підписана мирна угода. Експерт переконаний, що Трамп тисне на Зеленського темою виборів, сигналізуючи йому про те, що якщо він не погодиться на "мирний план" США, то замість нього це зробить інша людина.

