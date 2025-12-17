Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначила політична оглядачка Юлія Забєліна, пояснивши, що українська влада має відповідати США так, щоб це не спричинило нову сварку з Дональдом Трампом.

Україна зіграла на випередження

Політична оглядачка назвала ідею про проведення в Україні референдуму креативною. Вона вважає, що це потрібно для того, щоб показати Трампу, що український народ не підтримує виведення військ з Донбасу.

Зі слів Забєліної, тоді навряд чи американський президент щось проти цього скаже, бо він у своїх заявах любить цитувати "міфологічну" соціологію. Наприклад, кажучи, що "85% українців підтримують "мирний план", а Зеленський чомусь проти".

Про референдум – це гарний пас українського президента і те, як він відповідає про вибори Трампу – це круто. Ми розуміємо, що без гарантування безпекових умов в Україні вибори відбутися не можуть. Зараз Зеленський не може просто вийти й сказати, що відмовляється від цього,

– наголосила Забєліна.

Український лідер також висловився і стосовно президентських виборів. Трамп не раз озвучував, що цей процес має відбутися в нашій державі, оскільки виборів тут давно не було. Зеленський заявив, що готовий до цього.

Як розповіла політична оглядачка, ідея з виборами навіть під час воєнного стану обговорювалась в ОПУ набагато раніше, ніж пролунали відповідні заяви від Трампа. Є питання до українського законодавства, в яке треба буде вносити зміни, і наявності безпекових умов.

"Повинно бути тимчасове перемир'я. в Офісі Президента розглядали варіант його оголошення на два місяці. Зеленський озвучив, що тоді американці мають домовитися про це з росіянами. Україна згодна на вибори, але їй треба забезпечити умови для цього", – пояснила Забєліна.

Зауважте! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок прогнозує, що спочатку буде оголошене перемир'я, аби провести вибори, а вже згодом підписана мирна угода. Він переконаний, що Трамп тисне на Зеленського темою виборів, сигналізуючи йому про те, що якщо він не погодиться на "мирний план" США, то замість нього це зробить інша людина.

Російська сторона відкинула ідею перемир'я для проведення голосування в Україні. Речник Кремля Пєсков сказав, що якщо це привід для перепочинку, то у Києва нічого не вийде. Це вже сигнал Трампу.

Україна в цій ситуації зіграла на випередження. Станом на зараз ми змогли діяти проактивно і продемонструвати, що це не українська сторона відмовляється, а російська,

– підкреслила політична оглядачка.

Підсумовуючи, Юлія Забєліна зауважила, що треба менше звертати уваги на заяви Трампа, а більше зосереджуватись на реальних діях США. В Конгресі нещодавно було проголосоване питання щодо виділення оборонної допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів на 2026 рік. Як в Конгресі, так і в Білому домі, з її слів, є люди, які дійсно підтримують Україну.

