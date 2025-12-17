Поєднання різних методів свідчить про прагнення Кремля продовжувати конфлікт якомога довше, використовуючи всі доступні засоби. Про це історик Ярослав Грицак розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Що Грицак говорить про закінчення війни?
Історик зазначає, що Путін не демонструє ознак готовності завершувати війну – його стратегія поєднує гнучкі маневри, як в дзюдо та кримінальні правила "злодія у законі".
Росія може продовжувати конфлікт, доки має ресурси, орієнтовно ще 3 – 5 років,
– говорить Ярослав Грицак.
При цьому він наголошує, що Україна здатна вижити й розвиватися, навіть якщо 30 – 35% її території залишатимуться під окупацією та з мінними полями на лінії розмежування.
Основна мета війни – не території, а здатність України остаточно відірватися від "руського міра" з його авторитаризмом і агресивною політикою.
Що відомо про гарантії безпеки для України?
США та Європа розробили проєкти двох документів для підтримки України після потенційної мирної угоди, зокрема принципи безпеки та оперативний військовий документ.
Документи передбачають формування мирної армії з 800 тисяч військових та деталі співпраці для стримання можливої агресії Росії, з обіцянками підтримки від кількох країн.