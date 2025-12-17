Поєднання різних методів свідчить про прагнення Кремля продовжувати конфлікт якомога довше, використовуючи всі доступні засоби. Про це історик Ярослав Грицак розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Що Грицак говорить про закінчення війни?

Історик зазначає, що Путін не демонструє ознак готовності завершувати війну – його стратегія поєднує гнучкі маневри, як в дзюдо та кримінальні правила "злодія у законі".

Росія може продовжувати конфлікт, доки має ресурси, орієнтовно ще 3 – 5 років,

– говорить Ярослав Грицак.

При цьому він наголошує, що Україна здатна вижити й розвиватися, навіть якщо 30 – 35% її території залишатимуться під окупацією та з мінними полями на лінії розмежування.

Основна мета війни – не території, а здатність України остаточно відірватися від "руського міра" з його авторитаризмом і агресивною політикою.

Що відомо про гарантії безпеки для України?