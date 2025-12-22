Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя председателя ЦИК Сергея Дубовика в эфире телемарафона.
Что нужно для проведения выборов?
Сергей Дубовик объяснил, что в военных условиях выборы не могут быть проведены.
Президент отметил в первую очередь на факторе безопасности. Выборы могут состояться только тогда, когда будут соответствующие мирные условия и соответствующие законодательные условия,
– отметил он.
По словам заместителя председателя ЦИК, необходимо пересмотреть законодательство, которое было принято для мирного времени. Только после появления соответствующих предпосылок и урегулирования юридических вопросов, связанных с военным положением, можно будет говорить о проведении выборов.
Дубовик также пояснил, что для этого необходима наработка в парламенте дорожной карты и законопроект. Сейчас ЦИК вместе с экспертной средой и представителями международных партнеров уже работает над необходимыми изменениями в законодательство.
В этих условиях мяч на поле Верховной Рады. Мы надеемся, что начнет работа рабочей группы, которая была анонсирована на согласительном совете. И сможем активно приобщиться к этим процессам, организовать подготовку законодательных актов,
– подытожил Сергей Дубовик.
С чего начались разговоры о выборах?
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о целесообразности проведения президентских выборов в Украине. По его словам, украинская власть якобы использует войну как повод для отсрочки голосования.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что готов к проведению выборов. В то же время он призвал США и европейских партнеров присоединиться к обеспечению безопасности.
Сейчас в Верховной Раде планируют избрать членов группы, которые быстро проработают вопрос проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения. Когда будет сформирована соответствующая группа – сообщат позже.