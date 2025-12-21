Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Сергея Дубовика для "РБК-Украина".

Читайте также Не Путину решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине, – Зеленский

Сколько стоит проведение выборов?

Президентские выборы в 2019 году обошлись государству примерно в два миллиарда гривен, однако сейчас ситуация существенно изменилась.

По предварительным подсчетам, с учетом инфляции, выборы народных депутатов и местные выборы стоят в среднем 4 – 5 миллиардов гривен. В то же время президентская кампания является более дорогой.

Президентские выборы – это где-то 4 – 5 миллиардов гривен на первый тур, соответственно, 6,5 – 7 миллиардов гривен в случае проведения второго, повторного голосования,

– объяснил Дубовик.

По словам заместителя председателя ЦИК, около 70% всех расходов приходится на оплату труда членов окружных, участковых и территориальных избирательных комиссий. Эти суммы не включают расходы органов местного самоуправления на подготовку мест голосования, то есть избирательных участков, и материальное обеспечение окружных избирательных комиссий.

С учетом сопутствующих расходов, в частности увеличение количества избирательных участков за рубежом, также вырастут валютные расходы.

На сегодняшний день, за счет инфляции, эта сумма безусловно увеличивается. А с учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 миллиардов,

– подытожил Сергей Дубовик.

Возможны ли сейчас выборы в Украине?