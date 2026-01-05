Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Чаленко. Він додав, що нині Україна має демонструвати максимальну стійкість і силу, адже паралельно ведуться розмови про можливе наближення мирних домовленостей.
До теми Зеленський анонсував велике перезавантаження: на черзі ДБР, оборонка та ЗСУ
Чому зміни в уряді відбуваються саме зараз?
Комплексні зміни, які зараз відбуваються, показують, що Україна готова до різних сценаріїв. Особливо з огляду на дискусії про мирний трек, де звучать заяви, що 90% угоди нібито вже готові.
Політолог нагадав, що в пакеті потенційних рішень фігурують питання проведення президентських виборів і референдуму, однак базовою умовою для цього залишається гарантований режим припинення вогню, якого наразі немає.
Зараз зовнішній фактор активно тисне на тему виборів, але без стійкого режиму тиші це неможливо реалізувати,
– політолог експерт.
На думку Чаленка, кадрові рішення мають на меті сформувати надійний політичний каркас безпеки й продемонструвати, що Україна остаточно переходить на "військові рейки".
"Це дуже серйозний проактивний крок президента. Ще не всі рішення озвучені, але логіка очевидна – посилити позиції України, зокрема й у мирному треку, де Росія намагається показати, що здатна продовжувати війну", – наголосив він.
Окремо Чаленко звернув увагу на пропозицію Михайлу Федорову очолити міністерство оборони. З чуток він нібито мав займатися переважно виборчою кампанією.
Якщо таку людину переводять на топ управлінську посаду щодо оборони, то це і є чітким розставленням пріоритетів. Проте це не означає, що Україна відмовляється від виборів загалом, це просто показує, що ми готові до різних варіантів та сценаріїв,
– додав політолог.
За його словами, Київ одночасно готується до можливих політичних процесів, але й страхує державу від сценарію внутрішньої дестабілізації.
Що відомо про останні кадрові ротації?
Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента. Він наголосив, що серед пріоритетів на новій посаді визначає зміцнення безпеки та подальший розвиток Сил оборони України.
Також глава держави повідомив, що після перезавантаження оборонного сектору в Збройних силах України відбудуться кадрові зміни, однак вони не торкнуться головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Крім того, Володимир Зеленський проводить консультації щодо призначення нових керівників обласних військових адміністрацій у п'яти регіонах. Очікується, що після рішень Кабінету Міністрів новопризначені очільники ОВА розпочнуть роботу вже наступного тижня.