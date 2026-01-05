Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Чаленко. Він додав, що нині Україна має демонструвати максимальну стійкість і силу, адже паралельно ведуться розмови про можливе наближення мирних домовленостей.

До теми Зеленський анонсував велике перезавантаження: на черзі ДБР, оборонка та ЗСУ

Чому зміни в уряді відбуваються саме зараз?

Комплексні зміни, які зараз відбуваються, показують, що Україна готова до різних сценаріїв. Особливо з огляду на дискусії про мирний трек, де звучать заяви, що 90% угоди нібито вже готові.

Політолог нагадав, що в пакеті потенційних рішень фігурують питання проведення президентських виборів і референдуму, однак базовою умовою для цього залишається гарантований режим припинення вогню, якого наразі немає.

Зараз зовнішній фактор активно тисне на тему виборів, але без стійкого режиму тиші це неможливо реалізувати,

– політолог експерт.

На думку Чаленка, кадрові рішення мають на меті сформувати надійний політичний каркас безпеки й продемонструвати, що Україна остаточно переходить на "військові рейки".

"Це дуже серйозний проактивний крок президента. Ще не всі рішення озвучені, але логіка очевидна – посилити позиції України, зокрема й у мирному треку, де Росія намагається показати, що здатна продовжувати війну", – наголосив він.

Окремо Чаленко звернув увагу на пропозицію Михайлу Федорову очолити міністерство оборони. З чуток він нібито мав займатися переважно виборчою кампанією.

Якщо таку людину переводять на топ управлінську посаду щодо оборони, то це і є чітким розставленням пріоритетів. Проте це не означає, що Україна відмовляється від виборів загалом, це просто показує, що ми готові до різних варіантів та сценаріїв,

– додав політолог.

За його словами, Київ одночасно готується до можливих політичних процесів, але й страхує державу від сценарію внутрішньої дестабілізації.

Що відомо про останні кадрові ротації?