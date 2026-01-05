Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Чаленко. Он добавил, что сейчас Украина должна демонстрировать максимальную устойчивость и силу, ведь параллельно ведутся разговоры о возможном приближении мирных договоренностей.

Почему изменения в правительстве происходят именно сейчас?

Комплексные изменения, которые сейчас происходят, показывают, что Украина готова к различным сценариям. Особенно учитывая дискуссии о мирном треке, где звучат заявления, что 90% соглашения якобы уже готовы.

Политолог напомнил, что в пакете потенциальных решений фигурируют вопросы проведения президентских выборов и референдума, однако базовым условием для этого остается гарантированный режим прекращения огня, которого пока нет.

Сейчас внешний фактор активно давит на тему выборов, но без устойчивого режима тишины это невозможно реализовать,

По мнению Чаленко, кадровые решения имеют целью сформировать надежный политический каркас безопасности и продемонстрировать, что Украина окончательно переходит на "военные рельсы".

"Это очень серьезный проактивный шаг президента. Еще не все решения озвучены, но логика очевидна – усилить позиции Украины, в том числе и в мирном треке, где Россия пытается показать, что способна продолжать войну", – подчеркнул он.

Отдельно Чаленко обратил внимание на предложение Михаилу Федорову возглавить министерство обороны. По слухам он якобы должен был заниматься преимущественно избирательной кампанией.

Если такого человека переводят на топ управленческую должность по обороне, то это и является четкой расстановкой приоритетов. Однако это не означает, что Украина отказывается от выборов в целом, это просто показывает, что мы готовы к различным вариантам и сценариям,

По его словам, Киев одновременно готовится к возможным политическим процессам, но и страхует государство от сценария внутренней дестабилизации.

