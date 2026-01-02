Соответствующий указ появился на сайте президента Украины, передает 24 Канал.

Что известно о назначении?

Еще 30 декабря Владимир Зеленский заявил, что окончательно определился с кандидатурой нового руководителя Офиса Президента. До этого должность занимал Андрей Ермак, который покинул ее после скандала с так называемыми "пленками Миндича".

В пятницу, 2 января, глава государства провел встречу с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента. Зеленский подчеркнул, что сейчас для Украины крайне важно сосредоточиться на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности, а также на дипломатическом направлении переговоров.