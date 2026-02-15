Росія, мовляв, готова обговорити зі США, європейськими та іншими країнами можливість запровадження у Києві тимчасового зовнішнього управління під егідою ООН. Таку цинічну заяву зробив заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін в інтерв'ю пропагандистському ТАСС.
Що кажуть у Путіна про "зовнішнє управління" Україною?
За словами Галузіна, такий крок дозволить провести в Україні демократичні вибори, привести до влади дієздатний уряд, з яким можна було б підписувати повноцінний мирний договір та легітимні документи щодо майбутнього міждержавного співробітництва.
Із заяви Галузіна випливає, що у Москві вбачають таку схему проведення виборів: спочатку вводиться "зовнішнє управління", потім проводяться вибори, в день яких Росія готова припинити обстріл. Бойові дії в період передвиборної кампанії й одразу після неї припинятися не будуть.
Нагадаємо, що Володимир Путін раніше вже пропонував запровадити тимчасове управління в Україні під егідою ООН. Це було у березні 2025 року. Втім, ідея російського диктатора тоді не отримала схвалення Дональда Трампа.
"Україна є конституційною демократією. Управління в Україні визначається її Конституцією та українським народом", – відповіла очільнику Кремля представник Держдепу Теммі Брюс.
Що відомо про ймовірність проведення виборів в Україні?
- Варто зауважити, що у Кремлі постійно вказували на нелегітимність Володимира Зеленського. Мовляв, з ним не можна підписувати угоди про мир. Подібні заяви нерідко викликали роздратування у Дональда Трампа, адже свідчили про небажання Росії завершувати війну.
- Водночас в адміністрації Трампа виступають за проведення президентських виборів в Україні. Західні ЗМІ пишуть, що у Вашингтоні хочуть, щоб і вибори, і референдум щодо мирної угоди відбулися в Україні до 15 травня.
- Володимир Зеленський своєю чергою неодноразово заявляв про готовність до виборів. Ба більше, у Верховній Раді вже почали працювати над оновленням виборчого законодавства. Однак у Києві заявляють, що виборі можливі лише в умовах безпеки. Для цього Трамп повинен примусити Путіна погодитися на припинення вогню.