Під час робочої поїздки у Мурманськ очільник Кремля у розмові з моряками заявив про буцімто нелегітимність Володимира Зеленського, а також наголосив на потребі ввести тимчасове управління в Україні під егідою ООН для організації "демократичних виборів" та формування "дієздатної влади", передає 24 Канал.

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Як відреагував Трамп

У розмові із журналісткою NBC News Крістен Велкер Дональд Трамп розповів, що він "розлючений" на Путіна через те, що той поставив під сумнів довіру до президента Зеленського.

Американський лідер визнав, що був дуже злий, коли диктатор заговорив про необхідність перехідного уряду в Україні. Він зазначив, що такі слова "не ведуть у правильному напрямку".

Дональд Трамп заявив, що якщо саме через Росію буде зірвана угода про припинення вогню, то він готовий запровадити санкції проти її нафти.

Також президент США повідомив, що цього тижня він планує поговорити із Путіним.

До слова, раніше Трамп припустив, що Москва може навмисне затягувати мирні переговори, аби виграти час і досягти вигідніших умов для себе.