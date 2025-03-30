Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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В Україну можуть відправити іноземну авіацію та моряків

Незабаром у Києві відбудеться термінова зустріч щодо миротворців. Її анонсував Зеленський. Долучаться ті країни, які готові відправити війська. Відомо, що точно будуть Велика Британія та Франція.

За словами Франції та Великої Британії, опорою для післявоєнної України може стати розгортання європейської "коаліції охочих", щоб допомогти захистити українські міста та ключові об'єкти подалі від лінії фронту, а також забезпечити матеріально-технічну підтримку або навчання українській армії,

– ідеться в статті.

Фокус Європи перемістився на повітряну та морську компоненту, оскільки розгорнути великі війська не вдасться. До того ж інші країни пропонують свої можливості для патрулювання в небі України чи в Чорному морі.

Де саме будуть розміщені іноземні сили та скільки їх буде, ще обговорюють. Це залежатиме і від України, і від США. Європейцям хотілося б, що США долучилися. Але, імовірно, впораються і без Америки.

"Ми не можемо сказати, що якщо американці не приєднаються до нас, ми нічого не зробимо", – підкреслив Макрон.

Звісно, деякі країни ЄС побоюються надсилати війська. Наприклад, Польща, яка не хоче втратити власний захист. Дехто боїться російських погроз, адже в Кремлі вже сказали, що іноземні солдати стануть "законною ціллю" в Україні.

А Бен Годжес, який раніше командував армією США в Європі, сказав, що військам знадобиться чітко визначена місія, перш ніж визначати кількість солдатів. Також слід виробити консенсус щодо того, як реагувати на атаки. Бо окупанти явно випробують західну армію в Україні.

11 квітня відбудеться засідання "Рамштайн". На ньому обговорять ППО, головними будуть Велика Британія та Німеччина.

Останні новини щодо миротворців в Україні

У Фінляндії пояснили умови введення військ "коаліції охочих" в Україну.

А українські експерти наголосили: "коаліція охочих" і миротворці – не одне й те саме.