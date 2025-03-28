Що сказав Зеленський на пресконференції 28 березня
Угоду зі США про копалини перевірять юристи
"Цю угоду потрібно порівняти, чи це та сама угода. Я хочу, щоб ми отримали конкретну рецензію юристів на найвищому рівні. Нехай юристи перевірять всі ці угоди. Я буду сприймати ту угоду, яку офіційно отримала наша сторона. Формат змінено. Давайте ми вивчимо цей формат і будемо говорити. У нас є Конституція України", – сказав Зеленський.
Якийсь час назад цю угоду отримала наш віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з паном Бессентом. Вона отримала цей документ. Вона сказала, що коментувати складно, адже це зовсім інший документ. Там багато всього про що не йшлося. Також з'явились деякі речі, які сторони вже відкидали.
Новий варіант угоди Київ отримав 28 березня
Офіційна українська сторона, а саме Кабмін та Офіс Президента України сьогодні нотою офіційно отримали варіант або пропозицію від США. Це важливо. Не колись, а сьогодні.
Україна отримала від США новий варіант угоди про надра
Формат угоди змінено, юристи перевірять її.
У Києві пройде термінова зустріч щодо безпеки у вузькому колі
Дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло – Франція, Британія і Україна точно будуть. Це, скажімо так, такий трикутник в цьому питання. Ми покажемо нашу інфраструктуру, пропрацюємо наше спільне бачення. Ми домовилися, що після цього одразу буде зустріч вже не на рівні військових, а зустріч на рівні радників з національної безпеки. І продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки.