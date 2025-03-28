Что сказал Зеленский на пресс-конференции 28 марта
Соглашение с США об ископаемых проверят юристы
"Это соглашение нужно сравнить, та самая ли это сделка. Я хочу, чтобы мы получили конкретную рецензию юристов на самом высоком уровне. Пусть юристы проверят все эти соглашения. Я буду воспринимать ту сделку, которую официально получила наша сторона. Формат изменен. Давайте мы изучим этот формат и будем говорить. У нас есть Конституция Украины", – сказал Зеленский.
Некоторое время назад это соглашение получила наш вице-премьер-министр Юлия Свириденко в двустороннем контакте с господином Бессентом. Она получила этот документ. Она сказала, что комментировать сложно, ведь это совсем другой документ. Там много всего о чем не говорилось. Также появились некоторые вещи, которые стороны уже отвергали.
Новый вариант соглашения Киев получил 28 марта
Официальная украинская сторона, а именно Кабмин и Офис Президента Украины сегодня нотой официально получили вариант или предложение от США. Это важно. Не когда-то, а сегодня.
Украина получила от США новый вариант соглашения о недрах
Формат соглашения изменен, юристы проверят его.
В Киеве пройдет срочная встреча по безопасности в узком кругу
Очень узкий круг будет основных стран, которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины. Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг – Франция, Британия и Украина точно будут. Это, скажем так, такой треугольник в этом вопросе. Мы покажем нашу инфраструктуру, проработаем наше общее видение. Мы договорились, что после этого сразу будет встреча уже не на уровне военных, а встреча на уровне советников по национальной безопасности. И продолжится итоговая встреча по гарантиям безопасности.