Очень узкий круг будет основных стран, которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины. Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг – Франция, Британия и Украина точно будут. Это, скажем так, такой треугольник в этом вопросе. Мы покажем нашу инфраструктуру, проработаем наше общее видение. Мы договорились, что после этого сразу будет встреча уже не на уровне военных, а встреча на уровне советников по национальной безопасности. И продолжится итоговая встреча по гарантиям безопасности.