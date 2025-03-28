Між ними є суттєва різниця: одні з них мають розміщуватися на лінії розмежування і виконувати свою місію, роль же інших зовсім інша. Детальніше 24 Каналу пояснив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Різниця між миротворцями та "Коаліцією охочих" колосальна

Ступак пояснив, що миротворці приїжджають на лінію розмежування і виконують свою місію, коли відбулося припинення вогню та підписання мирної угоди.

Водночас "Коаліція охочих" – це спроба відправити до України французьких і британських військових, але не на лінію розмежування, а, скажімо, у Львів, Дніпро, Київ чи Одесу.

Їхня місія поки що не зовсім зрозуміла. Чим вони будуть займатися? На який період часу, і хто буде це фінансувати?

– зауважив Іван Ступак.

Якщо ці військові будуть патрулювати український повітряний простір, захищаючи околиці від Львівської області й до міста Дніпро, це, звісно, було б добре. Але наразі немає чіткого розуміння, що вони конкретно робитимуть.

Зауважимо! Про це і заявляв президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в Україні будуть розміщені сили стримування декількох країн у стратегічних районах, а не на лінії зіткнення.

Та і не зрозуміло, чи наважаться європейські війська поїхати, приміром, до Одеси, де тривають постійні обстріли і є велика ймовірність, що вони можуть не повернутися. Поки неясно, як пояснити рідним французького солдата, якщо він загине під час виконання місії від російського удару.

Як це пояснити його матері, батькам, родині? Чи готові вони до цього?

– зазначив ексспівробітник СБУ.

На його думку, над цими питаннями, ймовірно, працюють французькі політики.