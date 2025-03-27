Макрон наголосив, що Росія це питання вирішувати не буде. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Франція пропонує "сили заспокоєння"

Макрон наголосив, що так звані сили стримування – це помітно інше, аніж миротворчі сили, питання яких обговорювалося досі.

Наразі ця ідея все ще знаходиться на етапі планування.

Ми проведемо обговорення між нашими військовими лідерами, щоб визначити місця розташування, кількість сил, які потрібно розгорнути, щоб це було надійним, і можливості,

– додав президент Франції.

До реалізації долучаться декілька держав, хоча не всі підтримали цю ідею.

"Це не одностайність. Нам не потрібна одностайність, щоб досягти цього", – сказав також Макрон.

Водночас він наголосив, що ці сили не повинні замінювати миротворців на лінії зіткнення або сильну та потужну українську армію.