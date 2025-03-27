Макрон подчеркнул, что Россия этот вопрос решать не будет. "Мы проведем обсуждение между нашими военными лидерами, чтобы определить места расположения, количество сил, которые нужно развернуть, чтобы это было надежным, и возможности", - добавил он.
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В Украине будут действовать силы сдерживания нескольких стран, Россия это решать не будет, Макрон
Президент Франции Макрон заявил, что в Украине будут действовать силы сдерживания нескольких европейских стран. Они не будут на линии соприкосновения, а вместо этого в "стратегических районах".