Об этом президент Франции заявил на пресс-конференции по итогам встречи, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что решила "коалиция желающих" в Париже

По словам Макрона, Великобритания и Франция пришлют военную делегацию в Украину для разработки формата будущей украинской армии.

Также президент Франции заявил, что в Украине будут действовать "силы сдерживания" вместе с несколькими странами. Они будут охватывать морские, воздушные и наземные направления и будут частью более широкого пакета мер по безопасности после достижения соглашения. В то же время Макрон заверил, что решение об их размещении не будут принимать в Москве.

Кроме того, главам МИД поручено в течение 3-х недель разработать предложения по мониторингу за прекращением огня между Украиной и Россией.

Эммануэль Макрон выразил надежду, что президент Китая "может сыграть очень активную роль" в продвижении мира в Украине.

Макрон надеется на американскую поддержку "силам сдерживания" Европы, но готовится к сценарию, где все пойдет не так.