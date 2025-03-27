Про це президент Франції заявив на пресконференції за підсумками зустрічі, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Що вирішила "коаліція охочих" у Парижі

За словами Макрона, Британія та Франція надішлють військову делегацію в Україну розробки формату майбутньої української армії.

Також президент Франції заявив, що в Україні будуть діяти "сили стримування" разом з кількома країнами. Вони охоплюватимуть морські, повітряні та наземні напрямки і будуть частиною ширшого пакету заходів з безпеки після досягнення угоди. Водночас Макрон запевнив, що рішення про їх розміщення не прийматимуть у Москві.

Крім того, главам МЗС доручено протягом 3-х тижнів розробити пропозиції щодо моніторингу за припиненням вогню між Україною та Росією.

Еммануель Макрон висловив надію, що президент Китаю "може зіграти дуже активну роль" у просуванні миру в Україні.

Макрон сподівається на американську підтримку "силам стримування" Європи, але готується до сценарію, де все піде не так.