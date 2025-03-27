Про це заявив Еммануель Макрон на пресконференції за підсумками зустрічі, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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"Коаліція охочих" підготує пропозиції

За словами президента Франції, у міністрів закордонних справ союзницьких країн є 3 тижні на підготовку пропозицій щодо того, як можна було б контролювати припинення вогню в Україні. Таке рішення ухвалили на саміті "Коаліції охочих" у Парижі.

Окрім того, Британія та Франція надішлють військову делегацію в Україну для розробки формату майбутньої української армії.