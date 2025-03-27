Об этом заявил Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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"Коалиция желающих" подготовит предложения

По словам президента Франции, у министров иностранных дел союзнических стран есть 3 недели на подготовку предложений относительно того, как можно было бы контролировать прекращение огня в Украине. Такое решение приняли на саммите "Коалиции желающих" в Париже.