16 февраля 2024 года Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Францией в рамках Совместной декларации о поддержке Украины, начатой странами "Группы семи" (G7) 12 июля 2023 года.

В частности, говорится о предоставлении Украине вооружения и военной техники для самозащиты в войне с Россией, сотрудничестве в оборонно-промышленном комплексе, проведении учений для украинских военных на территории государств-партнеров, гуманитарной поддержке, укреплении кибербезопасности, восстановлении энергетической инфраструктуры, усилении санкционного давления на Россию и привлечении агрессора к ответственности.

24 Канал продолжает серию материалов об имплементации соглашений по безопасности с Украиной. Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Франции – читайте дальше.

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Этот документ стал третьим среди всего 29 соглашений по безопасности, заключенных Украиной с мировыми партнерами на 10 лет. Все они охватывают военную помощь, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе, обучение военных, санкции против России, а также гуманитарную поддержку и меры по восстановлению Украины. Все эти соглашения по безопасности подписаны на 10 лет и содержат довольно однотипные положения о всесторонней поддержке Украины со стороны государств-партнеров.



А подробнее об итогах года соглашения по безопасности с Францией – на сайте Центра Днистрянского.

Какие обязательства взяла на себя Франция в рамках соглашения по безопасности

Наряду с некоторыми другими двусторонними соглашениями по безопасности, в частности с Великобританией и Германией, соглашение по безопасности с Францией является одним из самых комплексных соглашений по предусмотренным сферам сотрудничества между Украиной и Францией.

Анонсированные в соглашении сферы партнерства между странами можно свести к 10 пунктам:

Предоставление Украине вооружения и военной техники.

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК).

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Обучение и тренировка украинских военных.

Санкции против России и ее сторонников.

Невоенная безопасность и гражданская защита.

Разминирование украинских территорий.

Поддержка энергетической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины.

Привлечение России к ответственности.

Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Франции

Военная поддержка

Несмотря на предыдущие планы выделить 3 миллиарда евро, Франция предоставила в 2024 году около 2,2 миллиарда евро военной помощи из-за бюджетного кризиса. Основной акцент – усиление дальнобойных возможностей Украины.

В течение 2024-го года Украина получила от Франции десятки дальнобойных ракет SCALP, систем ПВО (2 ед. ЗРК Crotale, ракеты Mistral, Aster 30), артиллерии (78 ед. САУ Caesar, 80 тысяч единиц 155-мм боеприпасов) и авиационной составляющей.

В начале 2025 года Украина получила первые Mirage 2000-5F.



Истребитель Mirage 2000-5F / Фото French Ministry of Defense

Кроме этого, за год Франция усилила Украину не менее 600 высокоточными авиационными бомбами AASM, которые можно интегрировать на истребители МиГ-29 и F-16, и более 60 авиационными бомбами Mk-81.

В рамках Коалиции артиллерии Франция инвестировала 50 миллионов евро из своего Фонда поддержки Украины в производство 12 САУ Caesar.

Ракета SCALP EG под крылом украинского Су-24М: смотрите видео

Сотрудничество в ОПК

Французские компании Delair, Arquus, Thales и KNDS усиливают военно-промышленное партнерство с Украиной, в частности путем совместных предприятий и локализации производства. Правительство Франции заказало и профинансировало у компании Delair производство 100 дронов-камикадзе для Украины, которые через несколько месяцев после этого поступили в Украину. Другая оборонная компания – Arquus – произвела и направила Украине по меньшей мере 11 бронетранспортеров Bastion.

Thales и KNDS договорились об открытии предприятий по ремонту САУ Caesar и средств РЭБ, а также о производстве 155-мм снарядов в Украине. Дополнительно к проектам по локализации Украина летом заказала у Thales поставку комплектной системы ПВО CM200.

Отдельно, французское правительство выделило украинскому оборонному комплексу грант на сумму 29 миллионов евро.

Замороженные российские активы

Франция присоединилась к инициативе “Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine” (ERA) от G7. ЕС одобрил до 35 млрд евро займов в рамках ERA, а первый транш (3 млрд евро) Украина получила в начале 2025-го.

Кроме этого, Париж отдельно направляет проценты с российских активов (300 млн евро) на закупку для Украины новых САУ Caesar, артснарядов, ракет Aster 30 и других вооружений.

Обучение и тренировка украинских военных

По программе EUMAM Ukraine в 2024 году более 5 000 украинских военных прошли подготовку во Франции. В частности, Франция первой среди других стран вооружила и подготовила полноценную украинскую бригаду (2300 человек) на своей территории, передав ей БТР VAB, САУ Caesar, бронемашины AMX-10RC и ПЗРК Mistral.

Также проходили тренировки украинских пилотов на Alphajet (аналог F-16) и Mirage 2000-5F, которые Украина получила в декабре.

Санкции против России и ее сторонников

Франция поддерживала три масштабных пакета санкций ЕС в течение 2024 года. В частности, 15-ый пакет, куда вошли 52 судна теневого флота России, химический завод, российские оборонные и судоходные компании, гражданская российская авиакомпания, лица, ответственные за депортацию украинских детей, а также военная часть, ответственная за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Под санкции попали также компании в Иране, Китае, Индии, Сербии и ОАЭ, помогающие России обходить ограничения.

Невоенная безопасность и гражданская защита

Франция не присоединилась к IT-коалиции, и все же в рамках Таллиннского механизма присоединилась к усилению киберустойчивости Украины. В частности, в течение 2024-го года Таллиннский механизм аккумулировал 200 миллионов евро на усиление киберустойчивости и киберспособности Украины.

Также правительство Франции профинансировало обустройство укрытий в около 40 украинских школах и предоставляло оборудование для укрепления гражданской безопасности.

Разминирование

Франция входит в число 14 стран, финансирующих гуманитарное разминирование Украины через ПРООН. В 2024 году благодаря этим взносам в Украине разминировано примерно 35 тысяч квадратных километров, хотя основной фокус французской поддержки все же был на военном секторе.

Энергетика

В рамках Грантового соглашения на 200 млн евро Франция инвестировала 60 млн евро в закупку генераторов, трансформаторов и ремонт энергосетей. Эти средства также направлялись на украинские компании с французским капиталом, сотрудничающие с Укрэнерго и ДТЭК.

Дополнительно восстановлено соглашение о мирном использовании ядерной энергии, где Франция участвует в обслуживании украинских атомных объектов.

Гуманитарная поддержка и восстановление

В общем 200 миллионов евро, предусмотрены Грантовым соглашением между Украиной и Францией, направлено на восстановление инфраструктуры, в частности здравоохранения, жилищного строительства, сельского хозяйства.

Агентство AFD выделило Украине 450 миллионов евро на развитие и реализацию проектов до 2027 года.

Кроме того, Франция инвестировала 435 миллионов долларов вместе с ЕБРР и IFC в улучшение телеком-инфраструктуры и связи в Украине, а также дофинансировала закупку медицинского оборудования, открытие 2 реабилитационных центров и восстановление больниц в Черниговской области.

В частности, правительство Франции выделило льготный кредит на сумму 35 миллионов евро для поддержки обустройства модульных больниц в Украине.

Еще около 12 миллионов евро Франция инвестировала в закупку современного медицинского оборудования для украинских больниц.

Привлечение России к ответственности

Франция присоединилась к Коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В 2024 году благодаря этим усилиям Украина вернула более 600 депортированных детей, а "Проект статута Шумана" заложил основу для трибунала, который должен судить высшее военно-политическое руководство России.