16 февраля 2024 года Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Германией – Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией.

Это соглашение по безопасности стало вторым из 28 всего заключенных двусторонних соглашений по безопасности в рамках формализации Совместной декларации о поддержке Украины, которую подписали 12 июля 2023 года страны "Группы семи" (G7). Именно эта Совместная декларация была отправной точкой и рамочным документом, который заложил основы для будущих соглашений по безопасности с другими странами.

24 Канал продолжает серию материалов об имплементации соглашений по безопасности с Украиной. Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Германии – читайте дальше.

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Справочно! По состоянию на 2025 год Украина заключила 29 двусторонних соглашений о сотрудничестве, среди которых 27 соглашений с государствами-подписантами Совместной декларации, 1 соглашение с ЕС и еще 1 соглашение с Хорватией, которая не присоединилась к Совместной декларации.



Все эти соглашения по безопасности подписаны на 10 лет и содержат довольно однотипные положения о всесторонней поддержке Украины со стороны государств-партнеров. В частности, говорится о предоставлении Украине вооружения и военной техники для самозащиты в войне с Россией, сотрудничестве в оборонно-промышленном комплексе, проведении учений для украинских военных на территории государств-партнеров, гуманитарной поддержке, укреплении кибербезопасности, восстановлении энергетической инфраструктуры, усилении санкционного давления на Россию и привлечении агрессора к ответственности.

Какие обязательства взяла на себя Германия в рамках подписанного соглашения по безопасности

Соглашение по безопасности между Украиной и Германией предусматривает комплексное сотрудничество по 10 пунктам:

Предоставление Украине вооружения и военной техники.

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК).

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Обучение и тренировка украинских военных.

Санкции против России и ее сторонников.

Невоенная безопасность и гражданская защита.

Разминирование украинских территорий.

Поддержка энергетической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины.

Привлечение России к ответственности.

В сфере военной поддержки положения соглашения предусматривают выделение Германией 7,1 миллиарда евро на закупку вооружения для Украины в течение 2024 года. Приоритетными сферами сотрудничества названы противовоздушная оборона, бронетехника и артиллерия. А партнерство в ОПК, в частности немецкие инвестиции в украинский оборонный комплекс и локализация немецкого оборонного производства в Украине, должно дополнительно усилить обороноспособность Украины.

Соглашение по безопасности включает сотрудничество и в других сферах, кроме военной. Германия обязалась обеспечить индивидуальное и коллективное обучение для украинских военных, участвовать в усилении гражданской защиты и кибербезопасности Украины, а также оказывать гуманитарную поддержку и поддержку в восстановлении. Говорится, в частности, о финансовых взносах в гуманитарное разминирование, инновационных программах восстановления и энергоэффективности.



Весомой сферой взаимодействия по соглашению является увеличение цены агрессии для России. Прежде всего положения соглашения предусматривают усиление санкционного давления на Россию со стороны Германии в рамках ЕС, попытки Германии использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины и совместную работу над привлечением к ответственности лиц, виновных в совершенных военных преступлениях на территории Украины или против нее.

Какую помощь и в каких объемах Германия предоставила Украине за год

За год реализации двустороннего соглашения по безопасности Германия обеспечила активное и систематическое выполнение всех взятых на себя обязательств по соглашению.

Военная поддержка

В 2024 году Германия выполнила план военной помощи, анонсированный в двустороннем соглашении по безопасности. Федеральное правительство страны выделило около 7,1 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Благодаря таким инвестициям Германия стала второй страной в мире по предоставленной Украине военной помощи после США и продемонстрировала первенство в ЕС.

Как лидер двух коалиций возможностей – Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и Коалиции бронетанковой техники и маневренности – Германия направила значительную часть из этих средств на закупку ПВО и бронетехники для Украины. В частности, за год выполнения соглашения по безопасности Германия предоставила Украине по меньшей мере 9 систем ПВО IRIS-T – 5 систем IRIS-T SLM среднего радиуса действия и 4 системы IRIS-T SLS малого радиуса действия с ракетами к ним, 3 ЗРК Patriot , 5 ЗСУ Gepard с более 125 000 боеприпасами к ним и 1 ЗАК Skynex.

– 5 систем IRIS-T SLM среднего радиуса действия и 4 системы IRIS-T SLS малого радиуса действия с ракетами к ним, 3 , 5 ЗСУ Gepard с более 125 000 боеприпасами к ним и 1 ЗАК Skynex. Кроме лидерства в Коалиции ПВО, Германия в апреле основала Глобальную инициативу усиления противовоздушной обороны Украины, которая всего за месяц благодаря партнерам собрала 1 миллиард евро, а в октябре Украина и Германия подписали соглашение о немедленном усилении ПВО. Поэтому в 2024 году Германия стала мировым лидером в усилении возможностей украинской ПВО .

. Лидерские позиции Германии распространились также на бронетехнику: в течение года Украина получила более 120 бронированных машин с противоминной защитой MRAP, около 75 танков Leopard 1 A5, не менее 55 БМП Marder и 10 САУ Panzerhaubitze 2000.

Еще одной важной сферой военной поддержки стали беспилотники. В рамках комплексных пакетов военной поддержки Германия предоставила Украине не менее 600 ударных дронов HF-1, более 700 разведывательных дронов и 50 надводных дронов, а также инвестировала 12 миллионов евро в Коалицию дронов.

Для укрепления военных возможностей Украины Германия присоединилась к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, направив почти 600 миллионов евро на закупку 180 000 артиллерийских снарядов. Дополнительно в рамках пакетов вооружения Германия передала Украине более 330 000 155-мм артиллерийских снарядов и 110 000 боеприпасов калибра 40 мм.



Немецкие и украинские военные перед зенитно-ракетными комплексами Patriot во время международной конференции по восстановлению Украины, которую принимала Германия в июне / Фото Jens Büttner / Getty Images

Сотрудничество в ОПК

Сотрудничество между украинским и немецким ОПК – одно из самых весомых для систематического усиления обороноспособности Украины.

Подтверждением этого является открытие совместных оборонных предприятий на территории Украины. Только оборонный гигант Rheinmetall в 2024 году открыл в Украине совместное предприятие с "Укроборонпромом" для ремонта и производства бронетехники, а также начал работу по строительству 3 новых заводов для производства боеприпасов, пороха и систем ПВО.

Кроме Rheinmetall, за год выполнения соглашения по безопасности предприятия на территории Украины открыли еще две немецкие оборонные компании. В январе 2025-го года концерн KNDS Deutschland запустил совместное оборонное предприятие с украинской оборонной компанией для ремонта и обслуживания поставленной немецкой техники, в частности танков Leopard, ЗСУ Gepard и САУ PzH 2000. А немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems запустил в Украине завод по производству разведывательных беспилотников Vector.

Немецкие оборонные компании поддерживают ОПК Украины не только совместным производством, но и регулярными поставками вооружения.

В частности, за этот год оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине не менее 20 БМП Marder, 5 аэромобильных тактических внедорожников Caracal, первую БМП KF41 Lynx, капитально отремонтировал 14 танков Leopard 2A4, а также подписал с Украиной контракт о предоставлении услуг спутниковой разведки в сотрудничестве с компанией ICEYE.



Немало оборонных заказов находятся в работе: в течение года Украина непосредственно или через правительство Германии заказала у Rheinmetall производство 180 000 боеприпасов HEI-T для ЗСУ Gepard, 20 БМП Marder, 155-мм артиллерийских снарядов и 8 полевых медицинских комплексов Forward Surgical Team (FST). Профинансирует большинство из этих заказов немецкое правительство.



Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине / Фото Минстратегпром

Дополнительные заказы от Украины получил также KNDS: оборонный концерн занимается производством 12 САУ Caesar и 54 САУ RCH 155. Первую из 6 САУ RCH 155, которые запланированы к передаче в 2025-м году, Украина уже получила в январе.

Замороженные российские активы для поддержки Украины

Германия присоединилась к инициативам по использованию доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины в рамках ЕС и G7.

В конце октября 2024 года все государства G7, в том числе и Германия, обнародовали совместное заявление о запуске инициативы "Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine" (ERA) – программы предоставления Украине кредитных средств на сумму 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов, в частности активов Центрального банка РФ. Тогда же – в октябре – ЕС принял решение о предоставлении Украине займа до 35 миллиардов евро как части программы ERA от G7.

А уже в январе 2025 года Украина получила первый транш средств от ЕС на сумму 3 миллиарда евро в рамках программы ERA, благодаря чему удалось покрыть часть приоритетных бюджетных расходов. Всего в этом году Украина получит анонсированные 35 миллиардов евро от ЕС в рамках инициативы от G7 ERA и программы Ukraine Facility.

Обучение и тренировки украинских военных

Как страна-член Евросоюза Германия активно приобщена к тренировочной миссии ЕС EUMAM Ukraine, которая была создана еще осенью 2022-го года. В рамках этой миссии подготовка украинских военнослужащих продолжается преимущественно на территории двух стран, в том числе и Германии.

В течение 2024 года Германия провела обучение по меньшей мере для 8 000 украинских военнослужащих в рамках миссии EUMAM Ukraine. Немецкие инструкторы занимались подготовкой украинских специалистов к использованию военной техники, которую Германия предоставляет Украине. Речь идет прежде всего об освоении САУ Panzerhaubitze 2000, ЗРК Patriot и системы ПВО IRIS-T.

В частности, с конца августа по ноябрь на базе Воздушных сил Германии продолжались учения украинской группы для работы с ЗРК Patriot. А в конце 2024 года на территории Германии началась подготовка украинской бригады с участием американских инструкторов.



Владимир Зеленский и Борис Писториус в Германии / Фото ОП

Санкции против России и ее сторонников

В 2024-м году Германия усиливала санкционное давление на Россию в рамках Европейского Союза.

За год выполнения двустороннего соглашения по безопасности ЕС одобрил 3 комплексных пакета санкций против России. Ограничительные меры в основном были направлены на военную отрасль, энергетический сектор РФ, а также физических и юридических лиц, ответственных за военные преступления, в частности за депортацию украинских детей.

Наиболее комплексным стал 3-й пакет санкций ЕС в 2024 году и 15-й пакет санкций с начала полномасштабного вторжения в целом. В санкционные списки вошли 52 судна теневого флота России, химический завод, российские оборонные и судоходные компании, гражданская российская авиакомпания, а также военная часть, ответственная за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Кроме непосредственного санкционного давления на Россию, ЕС применил ограничительные меры в отношении сторонников России. Под санкции попали должностные и юридические лица в Иране, Китае, Индии, Сербии и ОАЭ за поставки России дронов или ракет, а также за помощь в обходе санкций.

Невоенная безопасность и гражданская защита

Германия сделала значительный вклад не только в военную поддержку Украины, но и в усиление гражданской защиты и кибербезопасности.

В частности, в январе 2025 года Германия предоставила Национальной полиции и Национальной гвардии Украины 100 автомобилей для охраны общественного порядка, а также инвестировала 250 000 евро в обустройство укрытий в 5 учебных заведениях Черниговской области.

В сфере киберзащиты Германия усиливала способности Украины в основном в партнерстве с другими государствами в рамках коллективных инициатив, в частности ІТ-коалиции и Таллиннского Механизма. ІТ-коалиции, в которой Германия является одной из 17 стран-участниц, в 2024-м году удалось привлечь 482 миллиона евро на поддержку Украины и ВСУ в сфере связи, ІТ и кибербезопасности.



А Таллинский Механизм, к которому присоединились Германия и еще 10 стран, за этот год смог аккумулировать 200 миллионов евро для усиления защиты украинской цифровой инфраструктуры от российской киберагрессии.

Разминирование

В 2024 году Германия активно участвовала в военном и гуманитарном разминировании Украины. В рамках комплексных оборонных пакетов Германия предоставила не менее 35 машин для разминирования WISENT 1, 25 минных тралов, более 115 переносных систем разминирования H-PEMBS и 90 миноискателей.

Дополнительно взрывотехники Национальной полиции и экспертной службы МВД получили машину разминирования GCS-100, подводный дрон для разминирования, металлоискатели и 20 внедорожников для ускорения разминирования территорий. Еще по меньшей мере 10 внедорожников было предоставлено 79-му Центру разминирования Государственной специальной службы транспорта.

Всего на нужды гуманитарного разминирования Украины правительство Германии выделило не менее 20 миллионов евро в 2024 году.

Энергетика

Энергетическая устойчивость Украины значительно укрепилась за год имплементации соглашения по безопасности с Германией. Именно Германия является крупнейшим донором Фонда энергетики Украины, из которого осуществляется финансирование восстановления энергетической инфраструктуры и закупок энергетического оборудования. В частности, в ноябре Федеральное Министерство экономики и защиты климата Германии направило 65 миллионов евро в этот Фонд для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Значительные инвестиции в энергетический сектор Украины в 2024-м году Германия также осуществляла через другие программы. Весной в рамках Украинско-Германского энергетического партнерства Германия предоставила 3 крупногабаритные силовые трансформаторы мощностью 40 000 кВА каждый для питания узлов распределительной сети и 16 единиц спецтехники для оперативного выполнения ремонтных работ в электрических сетях. Еще более 75 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украина получила в виде грантов и кредитных соглашений от Немецкого банка развития KfW.

Дополнительным финансированием Правительство Германии обеспечило сферу возобновляемой энергетики Украины. Летом немецкое правительство совместно с Европейским инвестиционным банком предоставило Украине грант в размере 20 миллионов евро для программы "Renewable Energy Solution Programme (RES)", а также инвестировал 5 миллионов евро в Платформу действий для зеленого восстановления Украины.

Гуманитарная помощь

Как и в других сферах сотрудничества, Германия систематически предоставляла Украине гуманитарную помощь в течение 2024 года. Как сообщили в МВД Украины, Германия предоставляет более половины всей помощи от ЕС в военной, гуманитарной и финансовой сферах.

В 2024-м году правительство Германии выделило 200 миллионов евро экстренной гуманитарной помощи в преддверии зимы, 60 миллионов евро на гуманитарную помощь жителям восточных регионов Украины, 70 миллионов евро на закупку генераторов и солнечных панелей для украинских общин, 50 миллионов евро на лечение раненых украинских военных и 10 миллионов евро на восстановление детской больницы "Охматдет" после российского обстрела.

Дополнительно к финансовым взносам немецкое правительство направило Украине более 500 генераторов, из которых 17 генераторов мощностью от 27 до 88 кВт были распределены между производителями продуктов питания из восточных и юго-восточных областей, а 100 генераторов были установлены на объектах критической инфраструктуры, в образовательных и медицинских учреждениях. Также Германия обеспечила отдаленные общины Украины 20 мобильными клиниками, благодаря которым более 600 тысяч жителей общин получили доступ к необходимым медицинским услугам.

Кроме правительства Германии, Немецкий банк развития KfW направил 20 миллионов евро на нужды медицинской системы Украины и еще 20 миллионов евро на поддержку бизнеса и населения в 4 областях Украины.

Привлечение России к ответственности

За год реализации соглашения по безопасности Германия сделала ряд шагов для ускорения процесса привлечения России к ответственности.

Весной страна вместе с другими 43 государствами стала подписантом совместной Декларации в рамках конференции “Восстановление справедливости для Украины”, в которой выражена поддержка созданию специального трибунала для расследования и судебного преследования преступления агрессии против Украины, включая привлечение к ответственности высших уровней военного и политического руководства России. А осенью Германия, как участница Коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, присоединилась к принятию подобного Заявления о приверженности скорейшему созданию специального трибунала для наказания высшего военно-политического руководства России.

Германия также участвует в деятельности Международной коалиции за возвращение украинских детей. Благодаря усилиям участников этой Коалиции, в том числе и Германии, в 2024 году Украина вернула домой почти 600 депортированных Россией детей.