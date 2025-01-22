Год назад Украина запустила марафон подписания двусторонних соглашений по безопасности с государствами-партнерами. Подписанное 12 января 2024 года Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии стало первым из серии соглашений в рамках Совместной декларации о поддержке Украины, которую подписали 12 июля 2023 года страны Группы семи (G7). Именно эта Совместная декларация была отправной точкой и рамочным документом, который заложил основы для будущих соглашений по безопасности с другими странами.

В течение 2024 года сотрудничество между Украиной и Великобританией было крепким и стабильным во всех сферах, предусмотренных соглашением по безопасности, от усиления обороноспособности Украины до гуманитарной помощи и санкционного давления на Россию. По состоянию на 12 января 2025 года Украина заключила 28 двусторонних соглашений о сотрудничестве, среди которых 26 соглашений с государствами – подписантами Совместной декларации, 1 соглашение с ЕС и еще 1 соглашение с Хорватией, которая не присоединилась к Совместной декларации.

Эти соглашения по безопасности заключены на 10 лет и предусматривают предоставление Украине военной помощи для самозащиты в войне с Россией, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе, проведение учений для украинских военных на территории государств-партнеров, гуманитарную поддержку, усиление санкционного давления на Россию и ее сторонников.

Этим материалом мы начинаем серию публикаций об имплементации соглашений по безопасности с Украиной. Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Соединенного Королевства – читайте дальше.

Тоже интересно Будапештский меморандум – урок для Украины: как не повторить ошибок в новых соглашениях по безопасности

Storm Shadow, снаряды и миллиарды долларов: военная поддержка Британии

В сфере военной поддержки Великобритания перевыполнила план на 2024 год, предусмотренный соглашением, и предоставила Украине вооружения и военной техники на сумму около 3,2 миллиарда фунтов стерлингов. В эту военную помощь вошли, помимо прочего:

245 миллионов фунтов стерлингов на закупку и производство артиллерийских снарядов для Украины, дополнительные партии ракет Storm Shadow, не менее 1600 ударных и зенитных ракет;

не менее 1600 ударных и зенитных ракет; 162 миллиона фунтов стерлингов на 650 легких многоцелевых ракет LMM для усиления ПВО, более 400 единиц бронетехники, более 300 противотанковых ракет Brimstone ;

; контракт на закупку 152-мм артиллерийских боеприпасов на 300 миллионов фунтов стерлингов и другое вооружение и военная техника.



Великобритания предоставила Украине ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow / фото Getty Images

Еще одним выдающимся событием в 2024 году стало подписание кредитного соглашения о предоставлении Украине кредита на 15 лет на сумму 3,5 миллиарда фунтов стерлингов от Британии для финансирования оборонных нужд Украины, в частности для закупки вооружения британского производства.



Также Великобритания выделила 15 миллионов фунтов стерлингов на Общий фонд Коалиции дронов для закупки беспилотников и привлекла вместе с партнерами 73 миллиона фунтов стерлингов в этот фонд. Также за 2024 год страна-партнер инвестировала 325 миллионов фунтов стерлингов на производство и закупку 10 000 ударных, морских и разведывательных дронов для Украины.

Для укрепления морской обороны Украины Великобритания предоставила более 100 военных лодок и катеров, выделила не менее 80 миллионов фунтов стерлингов на надводные суда, лодки и разведывательные дроны в рамках Международного фонда для Украины (IFU), а также направила не менее 200 миллионов фунтов стерлингов на усиление Морской коалиции.

Гусеницы, артиллерийские стволы и M777: сотрудничество в ОПК

Британская компания Cook Defence Systems в конце февраля 2024 года начала производство и поставку Украине комплектов гусениц для 500 единиц украинской военной техники.

В начале весны Правительство Великобритании подписало соглашение с компанией BAE Systems об обслуживании и ремонте пушек L119 на территории Украины, а в октябре BAE Systems начала сотрудничество с украинской оборонной компанией по обслуживанию и потенциальному производству артиллерийских установок M777 в Украине.

Третья британская компания – Sheffield Forgemasters – в середине лета начала производство артиллерийских стволов для поддержки украинских артиллерийских систем, в частности для 155-мм самоходных артиллерийских установок AS-90 и прицепных 105-мм гаубиц L119.



Солдаты Королевской артиллерии стреляют из 105-мм легких пушек во время учений. Королевская артиллерия, широко известная как канониры, обеспечивает огневую мощь британской армии / фото Richard Watt / MOD

Замороженные российские активы для поддержки Украины

Осенью 2024 года Великобритания как государство – участник Группы семи (G7) присоединилась к инициативе Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA), программе предоставления Украине кредитных средств на сумму 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов, в частности активов Центрального банка России. Вместе с правительствами Японии и Канады было предоставлено долю в 10 миллиардов долларов.

Отдельно Британское правительство анонсировало предоставление Украине займа в 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,93 миллиарда долларов) в рамках программы ERA от G7. Эти средства от Соединенного Королевства направлены на бюджетную поддержку приоритетных военных расходов Украины, в частности на закупку систем ПВО, артиллерии и другой военной техники.

Обучение и тренировки украинских военных

Еще в 2022 году Британское правительство начало многонациональную учебную операцию по базовой общевойсковой подготовке Interflex для военнослужащих Сил обороны Украины на территории Великобритании. В течение 2024 года почти 20 000 человек прошли обучение на территории Соединенного Королевства в рамках операции Interflex.

Также за этот год Королевские ВВС Великобритании начали интенсивные тренировки для 200 украинских пилотов на А-16 по программе Interstorm.

Обучение украинских военных в Британии: смотрите видео

Санкции против России

С 12 января 2024 года до 12 января 2025 года Британское правительство объявило по меньшей мере 23 пакета санкций против России.

В частности, за этот год под британские санкции попали около 100 судов теневого флота России, который приносит государству-агрессору 10 – 12 миллиардов долларов ежемесячно и помогает финансировать войну против Украины.

Под сильный санкционный удар в 2024 году попала и военная машина России: под санкциями оказались Государственное предприятие имени Свердлова (крупнейшее предприятие в российской индустрии боеприпасов), Воздушно-космические силы России, командование военно-транспортной авиации РФ, 924-й Государственный центр беспилотной авиации России, войска радиологической, химической и биологической защиты России, 27-й и 33-й научно-исследовательские центры Министерства обороны России и другие составляющие военной машины государства-агрессора.

Чтобы уменьшить финансовую способность России продолжать войну против Украины, Великобритания в конце зимы 2024 года наложила санкции на две российские алмазные компании, весной ввела эмбарго на российские металлы, а летом расширила санкции на Московскую фондовую биржу.



Впоследствии под санкции попали "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" – компании-гиганты в энергетическом секторе, которые приносят России не менее 23 миллиардов долларов в год.

Соединенное Королевство также регулярно накладывает санкции на сторонников России, которые поддерживают ее в войне. В частности, под санкции попадают компании и физические лица в Иране, Китае, Турции и Центральной Азии, которые усиливают российский ОПК.

Невоенная безопасность и гражданская защита

В 2024 году Украина и Великобритания углубили коммерческое партнерство в технологическом секторе, в частности 1 сентября вступило в силу Соглашение о цифровой торговле между двумя странами. Реализация этого Соглашения призвана усилить кибербезопасность и защиту данных, способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а также обеспечить поддержку украинской экономики во время войны и послевоенного восстановления.

Также Британия укрепила ГСЧС Украины: 14 июня подразделения ГСЧС получили от британского фонда Fire Aid 29 автомобилей и передвижных пунктов управления.

В то же время в основном Соединенное Королевство способствовало усилению невоенной безопасности, в частности кибербезопасности Украины, не самостоятельно, а путем участия в ІТ-коалиции. Коалиция, где Великобритания является одним из 17 государств-участников, оказывает поддержку Минобороны Украины и ВСУ в сфере связи, ІТ и кибербезопасности, и в течение 2024 года она аккумулировала 482 млн евро для Украины.

Разминирование

В начале имплементации соглашения по безопасности Великобритания предоставила Украине новую гусеничную машину для разминирования Minewolf 370. Весной британский поставщик военных инженерных решений Pearson Engineering также начал поставки Украине оборудования от мин и самодельных взрывных устройств.

А летом Британское правительство вместе с правительством Швейцарии объявило на Конференции по противоминной деятельности в Украине (UMAC-2024) о поддержке проекта приоритизации в гуманитарном разминировании. Этот проект должен быть реализован на базе платформы технологической компании Palantir, использующей искусственный интеллект для определения приоритетных участков для разминирования.

Интересно Глаза разведки на поле боя, разминирование и укрытие: что такое Palantir, как помогает Украине в войне



Британская машина для разминирования Minewolf 370 / фото Минобороны Великобритании

Энергетика

В 2024 году Великобритания направила по меньшей мере 70 миллионов фунтов стерлингов на укрепление энергетического сектора Украины, в частности на экстренный ремонт электросетей после российских атак, критическую защиту энергетической инфраструктуры, обеспечение дополнительных мощностей для производства электроэнергии и закупку резервных генераторов.

Дополнительно государство-партнер выделило 16 миллионов фунтов стерлингов на развитие экологической и устойчивой к атакам энергетической сети Украины. В рамках конкурса зеленой энергетики Innovate Ukraine это финансирование получили 13 проектов-победителей, среди которых британские и украинские предприятия.

Еще одним шагом помощи украинской энергетике в 2024 году стало кредитное соглашение на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов. В рамках этого соглашения НАЭК "Энергоатом" начала сотрудничество с британской компанией Urenco в поставках ядерных материалов, в частности обогащенного урана, для украинских АЭС до 2035 года.

Гуманитарная помощь

С 12 января 2024 года до 12 января 2025 года Великобритания выделила не менее 40 миллионов фунтов стерлингов на удовлетворение критических гуманитарных потребностей Украины: финансирование работы Украинского гуманитарного фонда и Движения Красного Креста, помощи общинам в прифронтовых районах, закупки медицинского оборудования, генераторов и вещей первой необходимости для наименее защищенных жителей Украины.

В целом Британское правительство анонсировало выделение 242 миллиона фунтов стерлингов в 2024 – 2025 годах для поддержки неотложных гуманитарных и стабилизационных потребностей Украины, а также для начала долгосрочного экономического и социального восстановления.



Украина в течение 2024 года дважды получала выплаты на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета от Всемирного банка под гарантии Правительства Великобритании на общую сумму 1 миллиард долларов США.

Еще 30 миллионов фунтов стерлингов было направлено через британское учреждение British International Investment (BII) в Европейский банк реконструкции и развития для поддержки Украины в экспорте и импорте критических товаров.

Привлечение России к ответственности

В январе 2024 года Соединенное Королевство поддержало создание нового Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей военных преступлений при Офисе Генерального прокурора, а также выделило более 6 миллионов фунтов стерлингов на ряд инициатив, позволяющих следователям, прокурорам и судьям эффективнее работать над расследованием и наказанием военных преступлений.

В конце года Великобритания выделила еще 4,5 миллиона фунтов стерлингов для поддержки документирования, расследования и судебного преследования в Украине военных преступлений, совершенных во время полномасштабного вторжения России.

Также весной Великобритания стала одной из 44 государств – подписантов совместной Декларации в рамках конференции "Восстановление справедливости для Украины", в которой выражена поддержка созданию специального трибунала для расследования и судебного преследования преступления агрессии против Украины, включая привлечение к ответственности высших уровней военного и политического руководства России.

Подробнее об итогах года соглашения по безопасности – на сайте Центра Днистрянского.