В частности, снятие санкций зависит от соблюдения Россией международного права. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским, которую транслирует "Суспільне Новини".

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Что заявил Макрон о санкциях против России

По словам президента Франции, вопрос санкций еще встанет в переговорах. Однако это произойдет только при обсуждении устойчивого и длительного мира и пока рано об этом говорить.

Если Россия говорит, что все возвращаются к международно признанным границам, то очевидно, что санкции будут сняты. Санкции зависят только от российского выбора,

– говорит Макрон.

Он также добавил, что поддерживает стратегию президента США Дональда Трампа "миру через силу" и, согласно ей, пока что с России не стоит снимать санкции.

Напомним, что ранее Макрон также поддержал тезис Зеленского о том, что прекращение огня должно быть подкреплено четкими гарантиями безопасности. А также отметил, что без действенных мер безопасности Кремль может напасть на Молдову или Румынию.