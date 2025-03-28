Щодо розміщення іноземного контингенту на території України було багато скептики. Але як розповів 24 Каналу політолог Валентин Гладких, результати саміту перевершили всі очікування.

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Які результати саміту

Для того, щоб реалізувати всі наміри треба пройти немалий шлях, але вони вже набувають осяжних обрисів. Зокрема лідери країн говорять про те, що потрібні інструменти для захисту в морі та повітрі.

Приємно констатувати, що коаліція охочих повільно, але невпинно трансформується у коаліцію рішучих. Ми бачимо, як бажання досягти мети наповнюється волею і дає можливість цю мету реалізувати,

– сказав політолог.

Європейські лідери зберігають цілісність, розколу, який міг виникнути через вплив США, немає. Це дуже важливе досягнення. Ба більше, Європа демонструє, що має власні інтереси, бачення і не планує виконувати забаганки Дональда Трампа.

Сподіваюся, що до конфронтації між центрами сили не дійде, а сторони порозуміються, розділять завдання і спільними зусиллями зможуть досягти якогось результату,

– підкреслив Валентин Гладких.

Отже, саміт у Парижі можна оцінити дуже позитивно. Зауважимо, Володимир Зеленський брав у ньому участь і провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та іншими лідерами.