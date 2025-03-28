Относительно размещения иностранного контингента на территории Украины было много скептиков. Но как рассказал 24 Каналу политолог Валентин Гладких, результаты саммита превзошли все ожидания.

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Какие результаты саммита

Для того, чтобы реализовать все намерения надо пройти немалый путь, но они уже приобретают обозримые очертания. В частности лидеры стран говорят о том, что нужны инструменты для защиты в море и воздухе.

Приятно констатировать, что коалиция желающих медленно, но неуклонно трансформируется в коалицию решительных. Мы видим, как желание достичь цели наполняется волей и дает возможность эту цель реализовать,

– сказал политолог.

Европейские лидеры сохраняют целостность, раскола, который мог возникнуть из-за влияния США, нет. Это очень важное достижение. Более того, Европа демонстрирует, что имеет собственные интересы, видение и не планирует выполнять прихоти Дональда Трампа.

Надеюсь, что до конфронтации между центрами силы не дойдет, а стороны объяснятся, разделят задачи и совместными усилиями смогут достичь какого-то результата,

– подчеркнул Валентин Гладких.

Итак, саммит в Париже можно оценить очень положительно. Заметим, Владимир Зеленский принимал в нем участие и провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами.