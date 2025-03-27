Об этом заявил Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Недавно в США заявили, что будут работать над снятием некоторых ограничений с России.

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Снимать санкции рано

По словам президента Франции, на саммите "Коалиции желающих" единогласно решили, что сейчас "не время для снятия санкций в любом случае", ведь этого не произойдет до установления мира в Украине.

"Коалиция желающих" имеет целью поддерживать экономическое давление на теневой флот (России – 24 Канал) и на некоторые промышленные мощности, мы будем оставаться мобилизованными в этом вопросе,

– заверил Макрон.

Кроме того, ситуацию прокомментировали Владимир Зеленский и Кир Стармер, сообщает "Европейская правда". Премьер-министр Великобритании считает "абсолютно понятным, что сейчас не время для снятия санкций". Более того, актуальный вопрос об их усилении, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

Украинский президент заявил, что рад видеть обязательства "не отменять никаких санкций, пока Россия не прекратит войну". Он хочет большего давления на страну-агрессора.

Неизменную поддержку Украины подчеркнул и Олаф Шольц, пишет The Guardian. Канцлер Германии, который уходит в отставку, убежден, что Москва не заинтересована в реальном мире, поскольку всегда выдвигает новые условия во время переговоров.

Нет смысла отменять санкции до того, как будет достигнут мир... К сожалению, мы все еще достаточно далеки от этого,

– сказал Шольц.

Напомним, ЕС поддерживает все дипломатические усилия для достижения мира в Украине, заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Гиппер в Брюсселе. Предпосылкой пересмотра или отмены санкций против России является прекращение войны и вывод оккупационных войск с украинской территории.