Сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Какими могут быть последствия ослабления санкций против России

По словам Зеленского, Трамп пытается наладить позитивные дипломатические отношения с Россией, однако с тем человеком, как глава Кремля Владимир Путин, этот метод не сработает.

Путин не тот человек, который может быть благодарным. Если Дональд Трамп ослабит санкции против России, он сделает только один вывод: он слабый президент и поэтому может перейти к следующему шагу,

– считает президент Украины.

Он добавил, что Путину приходится жить под давлением 24 часа в сутки, у России нет оппозиции – ни в Кремле, ни за его пределами.

"В течение 25 лет его целью было сохранение и укрепление своей власти. Он сделал это, убивая своих противников. Но также разделяя Европу, США и европейцев между собой. Потому что он не может сражаться со всеми. Он проигрывает", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что если Путин проиграет, то потеряет всю власть и "свой Кремль".