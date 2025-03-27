В США отметили, что была достигнута договоренность о тишине в Черном море и безопасности судоходства, однако в России полноценно не подтвердили это, выдвинув требование об отмене санкций. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что Кремль до сих пор находится под ограничениями, несмотря на манипуляции Владимира Путина.

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"Россия в ультимативной форме выставила требование к президенту США Дональду Трампу. Таким образом Кремль хочет украсть у него победу в информационном пространстве", – сказал он.

Путин стремится к выгоде

Андрей Коваленко подчеркнул, что требования Путина по отмене санкций связаны с манипулированием администрацией Трампа и желанием "выглядеть сильно".

Кремль хочет, чтобы были сняты ограничения с нескольких российских банков и компаний. Однако самое важное чего хочет Путин – это вывести из-под санкций олигархов России.

Все для того, чтобы разблокировать определенные их счета и возможность финансировать военно-промышленный комплекс России. Любые санкционные смягчения помогут этим людям зарабатывать больше и инвестировать в войну,

– отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Он подчеркнул, что этого россияне не говорят американской стороне, а продают как уступку, что они якобы не будут бить по украинской энергетике.

К слову, Украина и Россия при посредничестве США договорились о перемирии, в частности в Черном море, которое будут контролировать международные наблюдатели. В то же время, по словам Михаила Подоляка, Вашингтон не предусмотрел конкретных санкций за нарушение договоренностей, что вызывает беспокойство. Советник ОП отметил, что без четких механизмов принуждения переговоры с Москвой могут быть малоэффективными, поскольку Кремль склонен затягивать процесс.