У США зазначили, що було досягнуто домовленості про тишу у Чорному морі та безпеку судноплавства, однак у Росії повноцінно не підтвердили це, висунувши вимогу про скасування санкцій. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що Кремль і досі перебуває під обмеженнями, попри маніпуляції Владіміра Путіна.

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"Росія в ультимативній формі виставила вимогу до президента США Дональда Трампа. Таким чином Кремль хоче вкрасти в нього перемогу в інформаційному просторі", – сказав він.

Путін прагне вигоди

Андрій Коваленко підкреслив, що вимоги Путіна щодо скасування санкцій пов'язані із маніпулюванням адміністрацією Трампа та бажанням "виглядати сильно".

Кремль хоче, щоб були зняті обмеження із кількох російських банків та компаній. Однак найважливіше чого прагне Путін – це вивести з-під санкцій олігархів Росії.

Все для того, щоб розблокувати певні їх рахунки й можливість фінансувати військово-промисловий комплекс Росії. Будь-які санкційні пом'якшення допоможуть цим людям заробляти більше та інвестувати у війну,

– зауважив керівник Центру протидії дезінформації.

Він підкреслив, що цього росіяни не кажуть американській стороні, а продають як поступку, що вони начебто не битимуть по українській енергетиці.

До слова, Україна та Росія за посередництва США домовилися про перемир'я, зокрема у Чорному морі, яке контролюватимуть міжнародні спостерігачі. Водночас, за словами Михайла Подоляка, Вашингтон не передбачив конкретних санкцій за порушення домовленостей, що викликає занепокоєння. Радник ОП наголосив, що без чітких механізмів примусу переговори з Москвою можуть бути малоефективними, оскільки Кремль схильний затягувати процес.