Государственный секретарь Марко Рубио, рассказал, что Россия якобы готова согласиться на прекращение огня в Черном море, однако в обмен на снятие санкций. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Вашингтон должен оценить требования

По словам Рубио, некоторые из этих условий включают санкции, которые вводили не США, а Европейский Союз.

Поэтому когда наши люди вернутся, мы сядем за стол, обсудим предложения, получим их впечатления от разговоров, чтобы лучше понять, какова позиция России, и что они хотят получить взамен,

– объяснил он.

По словам государственного секретаря США, теперь в Вашингтоне должны оценить требования, которые выдвигает Россия. Рубио сказал, что чиновники США будут работать над тем, чтобы "более полно понять, какая позиция России или что они просят в обмен".

После этого позицию России представят президенту Дональду Трампу, который будет решать дальнейшие шаги Белого дома. В то же время он считает, что "очень хорошо", что прекращение огня обсуждается.

Украина и Россия договорились о временном прекращении огня, но Россия продолжает атаки. Зеленский объяснил, что Украина согласилась на прекращение огня, чтобы показать нежелание России соблюдать условия.