Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского в интервью для Eurovision News.
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Как Зеленский хочу войти в историю
Зеленский отметил, что он не знает, как о нем напишут в учебниках по истории и попадание туда – не его цель.
Для меня главная цель – чтобы мои дети могли свободно ходить по улицам и не прятаться, чтобы на них смотрели с достоинством,
– подчеркнул президент.
Он добавил, что до конца своих дней будет делать все, чтобы защитить украинцев.
"Я точно моложе Путина, ставьте на меня, у меня лучшие перспективы", – заявил Зеленский.
К слову, Зеленский также отметил, что потеря главой Кремля Владимиром Путиным силы – вопрос времени. Президент Украины добавил, что "Путин скоро умрет и все закончится".