Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського в інтерв'ю для Eurovision News.
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Як Зеленський хочу увійти в історію
Зеленський зазначив, що він не знає, як про нього напишуть в підручниках з історії і потрапляння туди – не його мета.
Для мене головна ціль – щоб мої діти могли вільно ходити по вулицях і не ховатися, щоб на них дивилися з гідністю,
– наголосив президент.
Він додав, що до кінця своїх днів буде робити усе, аби захистити українців.
"Я точно молодший від Путіна, ставте на мене, в мене кращі перспективи", – заявив Зеленський.
До слова, Зеленський також зазначив, що втрата главою Кремля Владіміром Путіним сили – питання часу. Президент України додав, що "Путін скоро помре і все закінчиться".