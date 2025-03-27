Что известно
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Президент Владимир Зеленский в четверг, 27 марта, прибыл на встречу лидеров стран "коалиции желающих", которая вскоре начнется в Париже.
Во Франции 27 марта состоится саммит "коалиции желающих". Известно, что Владимир Зеленский уже прибыл на саммит.
Что известно
Смотрите также Зеленский ответил, соблюдают ли россияне энергетическое перемирие
Президент Владимир Зеленский в четверг, 27 марта, прибыл на встречу лидеров стран "коалиции желающих", которая вскоре начнется в Париже.