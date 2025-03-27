Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на іноземні ЗМІ.

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Зеленський прибув на саміт лідерів країн "коаліції охочих"

Володимир Зеленський у четвер, 27 березня, прибув на зустріч лідерів країн "коаліції охочих", яка незабаром розпочнеться у Парижі.

Лідера України зустрів президент Франції Еммануель Макрон.

Зазначимо, що серед учасників саміту "коаліції охочих" – лідери близько 30 держав, не лише європейських, зокрема Туреччини та Канади, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Очікується спільна пресконференція лідерів за підсумками проведеного саміту.

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Нагадаємо, що Зеленський прибув до Франції напередодні саміту – в середу, 26 березня. Він прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де його зустрів французький лідер Еммануель Макрон. За підсумками переговорів Макрон та Зеленський зробили кілька заяв для представників ЗМІ.

Зауважимо, що під час цієї спільної пресконференції Макрон оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 2 мільярди євро. До нього увійдуть протитанкові ракети, ракети для ППО та літаків Mirage, бронемашини, боєприпаси та інші засоби.