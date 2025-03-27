Про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю Eurovision News 26 березня, передає 24 Канал. Напередодні саміту "Коаліції охочих" він відвідав Париж і зустрівся з Еммануелем Макроном.

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Чи дотримується Росія перемир'я

Уночі середи, 26 березня, ворог справді не атакував українську енергетику. Однак, за словами Зеленського, постраждала інша цивільна інфраструктура.

Безумовно, це трагедія, що росіяни все одно атакували, більше сотні дронів… Але ми повинні бути чесними – ударів по енергетиці сьогодні вночі не було,

– сказав президент.

Зважаючи на це, Україна не відповідала. Окрім того, невідомо, чи дії Росії є випадковістю, тож Зеленський наголошує на важливості досягнення перемир'я щодо атак по всій цивільній інфраструктурі.

До слова, за словами очільника Центр протидії дезінформації Андрія Коваленка, ворог відкрив додаткові майданчики для запуску "Шахедів". Це може збільшити кількість БпЛА в небі під час однієї атаки.