Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, яку мету переслідує ворог, намагаючись збільшити інтенсивність дронових атак. Також росіяни почали використовувати нову тактику запуску безпілотників – зграями, які летять на певній об'єкти на території України.

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Наміри Росії мають отримати жорстку відповідь від США

Коваленко зазначив, що Росія давно нарощує кількість дронових екіпажів, тренує їх для пуску "Шахедів".

Противник по виробництву дронів давно вийшов на кількість, яка дозволяє запускати їх більше. Проте у нього була нестача екіпажів, і зараз ця проблема, на жаль, вирішуються,

– наголосив він.

Паралельно з міста Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю, а також з Брянської, Курської та Бєлгородської області росіяни хочуть запускати більше "Шахедів".

План Росії давно полягає в тому, щоб атакувати Україну практично цілодобово. Йдеться не тільки про нічний час та про збільшення інтенсивності за кількістю. Росіяни прагнуть розтягнути атаки і на день,

– пояснив керівник ЦПД.

Це потрібно ворогу не тільки з воєнного погляду. Часті повітряні тривоги завдають шкоди економіці України, і росіяни у такий спосіб хочуть впливати на цивільне, економічне життя українців.

Також, продовжуючи атаки і в день, вони перевантажуватимуть мобільні вогневі групи та системи протиповітряної оборони.

Такий задум є у Росії, і звісно ж він зовсім не корелюється з прагненням Сполучених Штатів Америки і України завершити війну,

– підкреслив Андрій Коваленко.

Такі наміри Росії, як вважає він, мають отримати жорстку відповідь від США, якщо вони мають відповідні інструменти. Тому Росія грає проти себе, якщо Сполучені Штати Америки сильно вдарять по ній.

Однак якщо Росія знає, що ці удари не будуть для неї настільки болючими, як про це говориться публічно, то доведеться розв'язувати цю проблему воєнним шляхом. Але в такому випадку, на думку керівника ЦПД, говорити про загальне припинення вогню доволі складно.

До слова, ввечері 25 березня росіяни вчергове атакували Україну, випустивши 117 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Українські сили збили 56 БпЛА різних типів півдні, півночі, сході та в центрі країни.

Ворог атакував Черкаську область, де було пошкоджено об'єкт інфраструктури і виникла пожежа. Її було ліквідовано. Також уламки, що впали, завдали руйнації складським приміщенням приватного підприємства.

У Кривому Розі внаслідок дронової атаки сталося декілька займань. Пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення, підприємство та шість авто.

Також постраждали приватне домоволодіння в Кіровоградській області та два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, автомобілі в Охтирці.