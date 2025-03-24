Експерт з авіації Валерій Романенко в етері 24 Каналу пояснив, що термобаричний заряд – це один з шести варіантів бойової частини "Шахеда". Він небезпечний тим, що від нього практично не можна сховатися, бо застосовується газоподібна вибухова речовина.

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Дрон з термобаричною вибухівкою завдає 2 ударні хвилі

Коли вибухає термобарична бойова частина, то газ проникає у всі щілини. Він, зі слів авіаексперта, дістане в окопі, в бліндажі та навіть в укритті, якщо його двері не будуть щільно закриті.

Крім того, такі дрони генерують дві ударні хвилі: пряму, а потім зворотну. Тобто вони двічі прокочуються через об'єкт ураження. Він наголосив, що термобарична бойова частина "Шахеду" є вкрай небезпечною та завдає великої руйнівної сили.

Якщо такий дрон влетить в помешкання і двері не будуть зачинені, то вибух буде одночасно у всій квартирі, не залежно в яку кімнату він потрапить,

– зазначив Романенко.

Авіаексперт пояснив, що ці безпілотники з супутниковим наведенням проти військових не використовуються, росіяни застосовують їх виключно проти цивільного населення або інфраструктурних об'єктів. Координати ворог вводить в навігаційну систему "Шахеда", після чого той має впасти у вказаній точці.

Якщо у квартиру прилетить термобаричний "Шахед", людина не встигне нічого зробити. Тому в разі, якщо повідомляється про те, що дрони рухаються в напрямку певного району, краще вийти в коридор чи на сходову клітку, це буде безпечніше,

– озвучив Романенко.

Нагадаємо, внаслідок масованої російської дронової атаки на Київ у суботу загинуло троє осіб, серед них дитина. Один з "Шахедів" влучив у багатоповерхівку в Дніпровському районі столиці. Сталася пожежа, літня жінка, яка мешкала на верхньому поверсі – згоріла, благаючи про допомогу.