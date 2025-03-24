Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Діани Натхір.

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Що робити до та під час російських атак

Діана нагадала прості правила, про які часто забувають. А також наголосила на випадку, коли літня жінка просто згоріла у власній квартирі, бо пожежники не могли під'їхати через припарковані машини.

Найперше і найбільш критичне. Мені здавалось, що на пожежників ми чекали не дуже довго, а вічність. А виявилось, що вони просто не змогли заїхати в наш двір через велику кількість по-дурному запаркованих авто. Ми бачили, як за цей час вогонь просто їв все навколо. Це не лише чиєсь майно, це величезний ризик для життя. Саме через цю причину у Дніпровському районі загинула жінка. Тож проведіть інспекцію власного двору, скооперуйтесь із сусідами і вирішіть питання проїзду, якщо воно залишається відкритим. Залишайте номер на авто, навіть якщо паркуєтесь відповідно. Ви не знаєте, якого доступу потребуватимуть служби за необхідності,

– написала вона.

Окрім цього слід звільнити доступ до пожежних гідрантів на кожному з поверхів, перевірити наявність і термін придатності вогнегасників у під'їзді. Завдяки цьому можна буде почати гасити полум'я ще до приїзду пожежників.

Перевірте, чи відкриті всі сходові майданчики, чи немає обмежень для вільного пересування. Після влучання спускайтесь саме сходами, забудьте про ліфт.

Не варто іти дивитися на уламки безпілотника, бо він може здетонувати.

"При влучанні в будь-який із поверхів патрульна поліція сприяє евакуації всіх мешканців під'їзду на вулицю. За можливості не чекайте їх приїзду і виходьте самостійно. Тримайте поряд теплі речі та тривожну валізу (в першу чергу критичні ліки, документи та гроші), які можете швидко взяти із собою. Це превентивний захід у випадку обвалу, вибуху газу, неможливості приборкати вогонь тощо", – нагадала жінка.

Допомагайте маломобільним сусідам, стареньким, родинам з дітьми або повідомте про них поліцію.

Перечитайте чат будинку – можливо, там є прохання про допомогу. Або ви можете залишити своє.

Якщо погано почуваєтесь емоційно, підійдіть до лікарів швидкої (вони залишаються на місці влучання деякий час). За потреби зверніться до спеціалістів – психологів, психотерапевтів, психіатрів. Це не соромно. Телефон безкоштовної лінії Національної психологічної асоціації – 0 800 100 102 (з 10:00 до 20:00 щодня).

"Не засліплюйте себе думкою, що це неможливо для вас", – підсумувала Діана Натхір.

Під її дописом є цінні коментарі. Наприклад, якщо в будинку є тварини, слід подзвонити до команди порятунку тварин 098-844-79-37. А Пожежна варта навела свої поради, як можуть організуватися жителі постраждалого будинку.