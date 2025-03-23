Сусідка загиблої розповіла, що жінка кричала та благала про допомогу, але жодна служба не могла під'їхати до будинку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Київ24".

Важливо Пошкоджені будинки, пожежі та постраждалі: які наслідки атаки "Шахедами" на Київщину

Жінка благала про допомогу

Під час нічної атаки один з "Шахедів" влучив у дев'ятиповерхівку у Дніпровському районі Києва. На місці відразу спалахнула пожежа, яка охопила одну з квартир та дах багатоповерхівки.

Відомо, що у квартирі мешкала літня жінка. На жаль, вона загинула на місці.

Сусідка загиблої розповіла, що у ніч атаки її не було у квартирі. Однак вона поділилася, що загибла літня жінка почала кричати та благати про допомогу. На жаль, її не встигли врятувати.

Жінка благала про допомогу, але жодна служба не могла під'їхати до будинку, бо все було заставлено машинами. Вона померла жахливою смертю,

– розповіла сусідка загиблої.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих унаслідок цинічної російської атаки 23 березня. Вічна та світла пам'ять!

Сусідка загиблої розповіла моторошні деталі: дивіться відео

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки по Києву загинуло 3 особи, серед яких 5-річна дитина. Ще 8 – постраждали.