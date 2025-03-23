Соседка погибшей рассказала, что женщина кричала и умоляла о помощи, но ни одна служба не могла подъехать к дому. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киев24".

Важно Поврежденные дома, пожары и пострадавшие: какие последствия атаки "Шахедами" на Киевщину

Женщина умоляла о помощи

Во время ночной атаки один из "Шахедов" попал в девятиэтажку в Днепровском районе Киева. На месте сразу вспыхнул пожар, который охватил одну из квартир и крышу многоэтажки.

Известно, что в квартире жила пожилая женщина. К сожалению, она погибла на месте.

Соседка погибшей рассказала, что в ночь атаки ее не было в квартире. Однако она поделилась, что погибшая пожилая женщина начала кричать и умолять о помощи. К сожалению, ее не успели спасти.

Женщина умоляла о помощи, но ни одна служба не могла подъехать к дому, потому что все было заставлено машинами. Она умерла ужасной смертью,

– рассказала соседка погибшей.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате циничной российской атаки 23 марта. Вечная и светлая память!

Соседка погибшей рассказала жуткие детали: смотрите видео

Напомним, что в результате российской атаки по Киеву погибли 3 человека, среди которых 5-летний ребенок. Еще 8 – пострадали.