Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.
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Какие последствия атаки на Киевщину сегодня
Этой ночью агрессор атаковал Киевскую область ударными дронами. В Броварском районе поврежден частный дом. Также произошло возгорание складского помещения и травяного настила. Огонь уже ликвидировали спасатели.
В Бучанском районе в результате российской атаки повреждены 4 частных дома, 2 автомобиля и гараж.
Пострадали два человека: 29-летняя женщина и 48-летний мужчина,
– сообщили в полиции.
Добавили, что от госпитализации пострадавшие отказались.
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Последствия атаки на Киевскую область 23 марта / Фото полиции
В Белоцерковском районе произошло возгорание травяного настила. Его ликвидировали пожарные.
На местах обстрела работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы полиции Киевской области, а также работники ГСЧС.
По фактам военных преступлений России следователи начали уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.